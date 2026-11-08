У Сирії повінь зруйнувала міст, загинула щонайменше одна людина — Anadolu Agency

У сирійській провінції Дейр-ез-Зор раптова повінь зруйнувала міст Аль-Сувайя на схід від міста Аль-Букамаль. Щонайменше одна людина загинула. Обвал переправи перервав сполучення дорогою, що веде від Аль-Букамаля до кордону з Іраком, та ізолював житлові райони, повідомляє Anadolu Agency.

Обвал мосту

За словами Мохаммеда Бдеві, його брат Хусейн перебував на мосту в момент обвалу. Він повертався після того, як відвіз сестру до її села. Бдеві заявив, що до трагедії могла призвести занедбаність переправи, та закликав владу збудувати постійний міст замість тимчасових ремонтів.

Затоплені будинки та дороги

Керівник цивільної оборони Аль-Букамаля Хішам Матар повідомив, що паводкові води затопили численні будинки й дороги. Пошкодження електромережі спричинило перебої з електропостачанням. Рятувальні бригади безперервно оцінюють масштаби збитків і контролюють рівень води.

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Сильні дощі останніми днями спричинили повені також у провінціях Латакія та Алеппо. У районі Байирбуджак у Латакії вода зруйнувала ще один міст, який з’єднував села на протилежних берегах річки Аль-Кабір-аш-Шамалі. Провінційна влада повідомила про початок ремонтних робіт. Повені також охопили сільськогосподарські угіддя та житлові райони в Афріні на північ від Алеппо.

Наприкінці жовтня сильні дощі забрали життя семи цивільних, зокрема п’ятьох дітей, у сільських районах провінцій Ракка, Дейр-ез-Зор та Алеппо, за даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих.

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