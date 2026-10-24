У Сирії сотні людей вийшли на протести проти рейдів Ізраїлю — Asharq Al-Awsat

У Сирії 23 жовтня сотні людей вийшли на акції протесту проти ізраїльських військових рейдів на півдні країни. Демонстрації відбулися, зокрема, в Дамаску, Хомсі та місті Дараа, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на кореспондентів AFP і державні медіа.

Акції в Дамаску та Дараа

У Дараа на протест зібралися сотні людей, частина учасників тримала сирійські прапори. Один із протестувальників, Тайсір аль-Харірі, заявив AFP, що учасники прагнули надіслати світу сигнал про єдність Сирії проти ізраїльських рейдів і будь-яких спроб зашкодити національній безпеці.

Сирійське державне телебачення показало інші мітинги, на яких учасники несли плакати з написом «Ми всі Моаз». Вони стосувалися чоловіка з інвалідністю, якого, за твердженням сирійської сторони, напередодні вбили ізраїльським вогнем під час рейду в провінції Дараа.

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Біля будівлі ООН у Дамаску родина сирійця, якого, за даними матеріалу, затримали ізраїльські сили, вимагала його звільнення. Діти тримали плакати з написом «Я хочу свого тата».

Заяви сторін і переговори

Сирія звинувачує Ізраїль у порушенні угоди про роз'єднання сил 1974 року через неодноразові рейди на півдні, обшуки будинків, затримання десятків місцевих жителів та обстріли. Сирійські державні медіа також повідомили, що ізраїльські сили просунулися в частині провінції Кунейтра та перекрили кілька доріг.

Ізраїль заявляв про намір зберегти війська у так званій зоні безпеки на півдні Сирії та домагатися створення ширшої демілітаризованої території. Сирія та Ізраїль ведуть переговори щодо безпекової угоди, однак Ізраїль, за даними видання, не довіряє новій сирійській владі.

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