У Сирії від попереднього засідання Ради Безпеки ООН, що відбулося минулого місяця, щонайменше 30 людей загинули через вибухонебезпечні боєприпаси, серед них 19 дітей. Ще понад 80 осіб дістали поранення, включно з 35 дітьми. Про це на засіданні Радбезу заявив помічник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мохамед Ях’я, який виступав від імені координатора надзвичайної допомоги Тома Флетчера, повідомляє UN News.

Небезпека для тих, хто повертається

За даними ООН, від грудня 2024 року до Сирії добровільно повернулися майже 4 млн людей. Від жовтня додому також повернулися 60 тис. внутрішньо переміщених осіб і 18 тис. біженців. Водночас понад 730 тис. людей досі живуть у таборах, а повернення населення не означає завершення гуманітарних потреб.

У першій половині року гуманітарні партнери очистили понад 700 тис. квадратних метрів забруднених територій. Проте, за оцінкою ООН, цього недостатньо, адже сім’ї повертаються до районів, де залишаються вибухонебезпечні предмети. Ситуацію ускладнили нещодавні раптові повені, які перемістили їх до місцевостей, що раніше вважалися безпечнішими.

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Зимова допомога та фінансування

Цієї зими додаткової допомоги потребуватимуть орієнтовно 2,4 млн сирійців. План зимового реагування, розрахований на понад 970 тис. найбільш уразливих людей, профінансований лише на 40%. Майже 200 тис. переміщених осіб і тих, хто повернувся, мешкають у пошкодженому житлі.

Гуманітарний план для Сирії профінансований приблизно на третину. Через це Всесвітня продовольча програма ООН скорочує продовольчу допомогу вдвічі, а Фонд ООН у галузі народонаселення закрив 28 медичних закладів. ООН також повідомила про виявлення поліовірусу у двох дітей у Дейр-ез-Зорі.

Відбудова і політичний перехід

Заступник спеціального посланця Генерального секретаря ООН щодо Сирії Клаудіо Кордоне заявив, що країна демонструє безсумнівні ознаки поступу майже через два роки після падіння режиму Асада. Водночас він наголосив на необхідності підготовки постійної конституції та інклюзивних виборів. За оцінкою Світового банку, відновлення лише пошкоджених фізичних активів Сирії потребуватиме 216 млрд доларів.

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