У Сирії у 2025 році внаслідок підривів на мінах та вибухонебезпечних залишках війни загинули або були поранені 1602 людини. Це більш ніж на 50% більше, ніж роком раніше, свідчить звіт Landmine Monitor, про який повідомляє BBC News. Більше постраждалих за цей період зафіксували лише у М'янмі — 1891.

Зростання кількості постраждалих пов'язують, зокрема, з масовим поверненням біженців і внутрішньо переміщених людей після повалення Башара Асада у грудні 2024 року. Родини повертаються до житла та сільськогосподарських угідь, які під час 13-річної громадянської війни були на лінії фронту.

Майже тисяча постраждалих дітей

За даними Служби ООН з питань протимінної діяльності, від 8 грудня 2024 року в Сирії сталося щонайменше 1556 інцидентів із вибухонебезпечними предметами. Вони призвели до 2701 жертви: 935 людей загинули, ще 1766 дістали поранення. Серед постраждалих — 995 дітей, або приблизно 37% від загальної кількості.

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У селі Умм-Хузайм на північному заході країни 11-річна Алаа загинула, а її 10-річний брат Махмуд дістав тяжких поранень після вибуху міни в полі, де діти пасли сімейних кіз. Їхній батько розповів, що сапери кілька разів очищали поля, тому мешканці вважали територію безпечною.

Ризики для фермерів і відновлення країни

Керівник сирійської програми Halo Trust Саймон Джексон зазначив, що понад 60% постраждалих, яких зафіксувала організація, пов'язані з фермерством, сільським господарством або випасом худоби. Забруднені вибухівкою землі не можна безпечно обробляти, а люди, які збирають металобрухт або намагаються забрати матеріали з покинутих районів, також ризикують підірватися.

Сирійське міністерство оборони заявило, що від кінця 2024 року його підрозділи виявили та знешкодили понад 315 тисяч мін і нерозірваних боєприпасів. Водночас загальнонаціонального обстеження щодо площ забруднених територій досі не проводили. У листопаді від вибухонебезпечних предметів у Сирії загинули щонайменше 20 людей, ще понад 40 були поранені.

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