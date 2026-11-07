У Сирії військовий загинув, ще одного поранено через вибух міни — Anadolu Agency

У сільській місцевості провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії внаслідок вибуху міни загинув військовослужбовець, ще одного було поранено. Інцидент стався в районі Меядина.

Роботи в районі Меядина

Як повідомляє Anadolu Agency, сирійський телеканал Al-Ikhbariya з посиланням на медіавідділ Міністерства оборони заявив, що військові працювали над демонтажем залишків поваленого режиму. За цими даними, вибух стався під час таких робіт.

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Небезпека мін

Міни та нерозірвані боєприпаси, що залишилися після війни, яка розпочалася в Сирії 2011 року, продовжують призводити до загибелі й поранень у різних частинах країни.

За даними агентства, конфлікт забрав сотні тисяч життів, змусив мільйони людей залишити домівки та зруйнував інфраструктуру країни до падіння режиму Асада 8 грудня 2024 року. Сирійська влада й міжнародні організації продовжують шукати та очищати від мін і нерозірваних боєприпасів території в кількох регіонах Сирії.

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