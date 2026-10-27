У Сирії внаслідок ударів Йорданії загинули п’ятеро цивільних — Anadolu Agency

За даними Сирійського арабського інформаційного агентства SANA, унаслідок йорданських авіаударів по кількох невказаних місцях у сільській місцевості провінції Дараа на півдні Сирії загинули п’ятеро цивільних. Серед загиблих цивільних, за цими даними, були жінки та діти, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на сирійські державні медіа.

Дані сирійських медіа

SANA повідомило про загибель цивільних у понеділок, 26 жовтня 2026 року. У повідомленні не було відомостей ані про конкретні місця, по яких завдали ударів, ані про особи п’ятьох загиблих.

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Попередні авіаудари Йорданії

Раніше Йорданія завдала авіаударів на півдні Сирії по групах, які, за твердженням йорданських військових, були пов’язані з нападом на людей, що оплакували померлих у церкві королівства. Цей напад стався минулого тижня і забрав життя дев’ятьох людей.

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