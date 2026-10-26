У Сирії заявили про повернення чверті переселенців із північних таборів — Asharq Al-Awsat

Від початку ініціативи «Сирія без таборів» у травні близько 25% внутрішньо переміщених сирійців, які жили в таборах на півночі Сирії, повернулися до районів походження. Про це заступник міністра з надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих Ахмед Екзайєз повідомив Asharq Al-Awsat.

За його словами, програма передбачає не лише закриття таборів, а й відновлення умов для безпечного, добровільного та гідного повернення людей. Йдеться про ремонт лікарень, амбулаторій, шкіл, систем водопостачання і каналізації, мереж зв’язку та доріг, а також створення робочих місць для тих, хто повертається.

Повернення сімей з Ідлібу та Манбіджа

Сирійська цивільна оборона повідомила, що в неділю приблизно 233 родини виїхали з таборів у північній частині провінції Ідліб до сільських районів Дамаска, Латакії, Хомса, Дейр-ез-Зора, Хами, а також на південь і схід Ідлібу. Більшість із них походить із півдня Ідлібу та півночі Хами.

Повернення організували за участю адміністрації провінції Ідліб, структур із соціальних питань і надзвичайних ситуацій, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, організації Muzn та Сирійського арабського Червоного Півмісяця. Делегація ООН була присутня під час розподілу допомоги.

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Також у Манбіджі на сході провінції Алеппо офіційно закрили табори Аль-Расм-аль-Джадід та Аль-Расм-аль-Кадім. Це сталося після від’їзду останньої колони, якою приблизно 108 сімей повернулися до районів Алеппо та Ідлібу.

План закрити табори до 2027 року

Сирійський уряд започаткував ініціативу «Сирія без таборів» 9 травня 2026 року. Її метою є розв’язання проблеми внутрішнього переміщення та демонтаж таборів до вересня 2027 року. За останній рік закрили понад 200 таборів, однак станом на вересень у них залишалися близько 140 тисяч сімей, або понад 700 тисяч людей.

До падіння уряду Асада на півночі Сирії налічувалося понад 1 500 таборів і притулків, зокрема 1 146 в Ідлібі. За майже два роки їхня кількість у північних районах скоротилася приблизно до 1 025: 634 в Ідлібі та 391 в Алеппо. Кількість сімей у цих таборах зменшилася з 261 тисячі до близько 140 тисяч. Загалом у Сирії все ще діють близько 1 247 таборів і притулків.

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