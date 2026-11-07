У Сирії заявили про вилучення 280 кг гашишу та 28 тисяч пігулок каптагону — The National

Сирійські прикордонні сили заявили, що вилучили 280 кілограмів гашишу та 28 тисяч пігулок каптагону під час спроби переправити наркотики з Лівану. Інцидент стався в районі Сергая у сільській місцевості Дамаска, повідомляє The National з посиланням на сирійське державне агентство Sana.

Сутичка з контрабандистами

За даними Sana, контрабандисти відкрили вогонь по прикордонниках, які відповіли вогнем. Після цього учасники спроби контрабанди втекли в напрямку ліванської території.

Вилучені наркотики передали компетентним органам для завершення юридичних процедур.

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Попередні вилучення

Минулого тижня сирійські митники на пункті пропуску Джиср-Камар на кордоні з Ліваном також зупинили спробу переправити наркотики, сховані в колонці. На початку жовтня на пункті пропуску Дждейдет-Ябус, за інформацією Sana, вилучили понад пів мільйона пігулок каптагону, що надходили з Лівану.

Каптагон є речовиною, подібною до амфетаміну, яка викликає сильну залежність. Під час громадянської війни в Сирії, що розпочалася у 2011 році, його виробляли у великих масштабах. Після падіння режиму колишнього президента Башара Асада в грудні 2024 року сирійська влада проводить операції проти незаконної мережі виробництва й торгівлі наркотиками та розширює співпрацю із сусідніми державами.

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