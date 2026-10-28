У сирійській провінції Ідліб під час інциденту зі стріляниною між силами безпеки та озброєною групою загинув один з її учасників, якого називають французьким екстремістом. За заявою силовиків, також зазнав поранення цивільний, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Версія сил безпеки

У заяві, поширеній сирійським державним телебаченням, сили безпеки Ідлібу стверджують, що патруль помітив озброєну групу, яка залишила французький табір у Харемі. За їхньою версією, це порушувало домовленість, яка забороняє виходити з табору зі зброєю.

Силовики заявили, що почали переслідувати групу, після чого її учасники відкрили вогонь по патрулю. У заяві йдеться, що силовики відкрили вогонь у відповідь; загинув один з учасників озброєної групи.

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Заява угруповання

Пов’язаний з угрупованням Firqat al-Ghuraba канал у Telegram виклав іншу версію подій. Там заявили, що силовики відкрили вогонь, коли члени групи нібито вирушили до міста по продукти. Загиблого в повідомленні назвали Абу Айманом аль-Фарансі, що означає «Абу Айман Француз».

Firqat al-Ghuraba, або «Бригаду іноземців», очолює Умар Діабі, також відомий як Омар Омсен. За даними видання, група налічує від кількох десятків до сотні бійців разом із жінками та дітьми. У жовтні минулого року урядові сили вже вступали в сутички з французькими екстремістами цього угруповання. Після цього сторони домовилися про припинення вогню та виведення важкого озброєння з табору в Харемі.

США у 2016 році внесли Діабі, якого підозрюють у сприянні виїзду франкомовних бійців до Сирії, до переліку міжнародних терористів. Він також розшукується за французьким ордером на арешт.

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