У Сирії заявили про затримання жителя ізраїльськими військовими — Anadolu Agency

У сирійській провінції Кунейтра ізраїльські військові затримали жителя села Мазраат-аль-Фітьян, а пізніше військова техніка увійшла до села Аль-Самаданія аш-Шаркія. Про це 12 листопада повідомляє Anadolu Agency з посиланням на сирійські медіа.

Повідомлення сирійських медіа

Сирійський телеканал Al-Ikhbariya заявив, що військові затримали мешканця Мазраат-аль-Фітьян на півдні провінції Кунейтра. Згодом канал повідомив про вхід ізраїльських військових машин до Аль-Самаданії аш-Шаркії в центральній частині провінції.

За даними сирійських медіа, такі дії відбуваються на тлі неодноразових вторгнень ізраїльських військ до Кунейтри та сусідньої провінції Дараа. Під час цих операцій військові, за повідомленнями сирійської сторони, встановлювали блокпости, проводили обшуки в будинках і затримували цивільних.

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Дані про інциденти в Кунейтрі

Медіадиректорат Кунейтри, як повідомляє державне агентство SANA, у жовтні зафіксував 125 вторгнень ізраїльських військ і 55 випадків встановлення блокпостів. Також директорат заявив, що того місяця в Саїда-аль-Хануті та на захід від Мазраат-аль-Хануту було викорчувано приблизно 300 оливкових дерев.

Після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року Ізраїль розширив військову присутність у буферній зоні між Сирією та окупованими Голанськими висотами й просунувся в окремі райони півдня Сирії. Дамаск неодноразово вимагав виведення ізраїльських військ із сирійської території, називаючи ці дії порушенням суверенітету країни та угоди про роз'єднання сил 1974 року.

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