У Сирії затримали двох підозрюваних бойовиків ІДІЛ — Asharq Al-Awsat

Сирійські сили внутрішньої безпеки заявили про затримання двох імовірних членів угруповання «Ісламська держава» в провінції Дейр-ез-Зор на сході країни. Затриманих звинувачують у причетності до серії цільових убивств, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Затримання в Дейр-ез-Зорі

За даними сил безпеки, операцію провели після ретельного розвідувального спостереження. Правоохоронці заявили, що двох затриманих підозрюють у скоєнні кількох убивств у провінції. Останнім епізодом, який їм інкримінують, назвали напад на співробітника Міністерства оборони Ібрагіма аль-Джассема в місті Меядин.

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Заяви влади про активність ІДІЛ

Сирійська влада також поклала на угруповання відповідальність за вибух у Дамаску під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона в липні. Тоді влада заявила, що ліквідувала осередок, відповідальний за цей напад.

У липневій доповіді, представленій Раді Безпеки ООН, чисельність бойовиків ІДІЛ у Сирії оцінили приблизно у 3 тисячі осіб.

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