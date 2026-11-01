У Сирії затримали двох підозрюваних бойовиків ІДІЛ — Asharq Al-Awsat
Сирійські сили внутрішньої безпеки заявили про затримання двох імовірних членів угруповання «Ісламська держава» в провінції Дейр-ез-Зор на сході країни. Затриманих звинувачують у причетності до серії цільових убивств, повідомляє Asharq Al-Awsat.
Затримання в Дейр-ез-Зорі
За даними сил безпеки, операцію провели після ретельного розвідувального спостереження. Правоохоронці заявили, що двох затриманих підозрюють у скоєнні кількох убивств у провінції. Останнім епізодом, який їм інкримінують, назвали напад на співробітника Міністерства оборони Ібрагіма аль-Джассема в місті Меядин.
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Заяви влади про активність ІДІЛ
Сирійська влада також поклала на угруповання відповідальність за вибух у Дамаску під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона в липні. Тоді влада заявила, що ліквідувала осередок, відповідальний за цей напад.
У липневій доповіді, представленій Раді Безпеки ООН, чисельність бойовиків ІДІЛ у Сирії оцінили приблизно у 3 тисячі осіб.