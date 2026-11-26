Дослідження за участю понад 3,6 млн дітей, народжених у Данії, Норвегії та Швеції, не виявило зв’язку між прийомом препаратів від розладу дефіциту уваги з гіперактивністю (РДУГ) під час вагітності та підвищеним ризиком нейророзвиткових розладів у дітей. Йдеться, зокрема, про аутизм, РДУГ, інтелектуальні порушення та розлади навчання.

Як повідомляє News-Medical, результати дослідження опублікували в журналі The BMJ. Науковці проаналізували дані реєстрів охорони здоров’я трьох скандинавських країн щодо дітей, народжених у 2000–2021 роках.

Дані понад 3,6 млн дітей

Медіанна тривалість спостереження становила дев’ять років у Швеції та десять років у Норвегії й Данії. Під впливом препаратів від РДУГ під час вагітності перебували 7 595 дітей, або 0,2% усієї вибірки. У другому або третьому триместрі такі препарати застосовували матері 2 389 дітей — 0,1% вибірки.

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Найчастіше під час вагітності застосовували метилфенідат — у 69% випадків. Амфетаміни становили 20%, атомоксетин — 7%. Понад один тип препаратів від РДУГ у будь-який період вагітності використовували у 4% випадків.

Які чинники врахували

Під час аналізу науковці врахували стать і рік народження дитини, вік матері, країну її народження, рівень освіти, куріння під час вагітності, діагноз РДУГ та використання інших препаратів. Після такого коригування дослідники не виявили підвищеного ризику нейророзвиткових розладів, поведінкових та емоційних порушень, а також розладів психологічного й інтелектуального розвитку — ні за загального застосування препаратів, ні за їх прийому в другому або третьому триместрі.

Для окремих препаратів у другому й третьому триместрах спостерігали певні підвищені ризики, однак автори зазначили, що такі результати могли бути випадковими. Дослідження має спостережний характер, тому на висновки могли вплинути невраховані чинники, зокрема тяжкість РДУГ або генетичні особливості. Водночас великі вибірки, тривале спостереження та додаткові перевірки результатів, на думку дослідників, підтримують надійність висновків.

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