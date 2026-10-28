У Сомалі повідомили про десятки загиблих у боях з Аш-Шабаб — Dawn

У Сомалі внаслідок масштабного зіткнення між урядовими силами та бойовиками угруповання Аш-Шабаб у регіоні Нижня Шабелле повідомили про загибель десятків людей. Бої сталися поблизу міста Ліго у штаті Південний Захід, повідомляє Dawn.

За даними видання, бойовики в понеділок атакували підготовлених Туреччиною урядових військових та союзне їм ополчення. Під час нападу, за інформацією джерела, застосували автомобілі з вибухівкою.

Суперечливі дані про втрати

Аш-Шабаб заявило, що протягом тригодинної засідки вбило 321 військовослужбовця, а також захопило полонених, зброю та транспорт. Уряд Сомалі, зі свого боку, назвав операцію великим наступом своїх сил і заявив про загибель 75 бойовиків та поранення ще 56. Жодну з цих заяв не вдалося незалежно перевірити.

Військова аналітикиня Саміра Ґаїд заявила, що армійська колона потрапила під серію атак смертників на вузькій дорозі в багнистій місцевості. За її оцінкою, рішення спрямувати військових через район, відомий активністю повстанців, було погано спланованим. Вона також зазначила, що напад може підірвати моральний стан і згуртованість армії, яка вже зазнає суттєвого скорочення виплат.

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Екстрене засідання уряду

Місцева платформа Baidoa Online повідомила, що уряд скликав екстрене засідання кабінету міністрів через значні втрати та втрату військової техніки. Джерело у сфері безпеки висловило сумнів, що загинули сотні військових, але заявило про знищення щонайменше чотирьох сомалійських військових автомобілів.

Це саме джерело заявило про посилення впливу Аш-Шабаб у штаті Південний Захід. Раніше цього року уряд Сомалі усунув губернатора штату Південний Захід. Відтоді, за даними джерела, уряд неодноразово зазнавав атак його сил, які намагаються відновити контроль над територією. Уряд стверджує, що колишній губернатор співпрацює з Аш-Шабаб.

Колишній президент Шаріф Шейх Ахмед закликав провести незалежне та прозоре розслідування повторюваних втрат армії і з'ясувати, чи була допущена недбалість.

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