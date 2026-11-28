Національне агентство розвідки та безпеки Сомалі заявило про ліквідацію щонайменше двох старших командирів угруповання Аш-Шабаб унаслідок скоординованих авіаударів у провінції Хіран на півдні центральної частини країни. За твердженням відомства, операцію провели у координації з міжнародними партнерами у сфері безпеки.

Кого назвали серед загиблих

Агентство назвало серед загиблих Абдуллахі Махмуда Абукаара, відомого як Абу Хаалід. За даними розвідки, він був командиром Аш-Шабаб у Раага-Челле. Також загинув Аюуб, якого відомство назвало командиром угруповання поблизу Афарта-Тууло.

Як повідомляє Anadolu Agency, під час операції тяжких поранень зазнали ще двоє представників угруповання, яких розвідка ідентифікувала як Макалліна Мурсала та Файсала.

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Заява розвідки про цілі ударів

За заявою агентства, ціллю ударів були члени Аш-Шабаб, які планували вибухові атаки та вимагали гроші у місцевих громад регіонів Хіран і Середня Шабелле.

Аш-Шабаб веде збройне повстання проти уряду Сомалі понад 16 років, часто атакуючи сили безпеки, посадовців і цивільних. Сомалійська армія за підтримки Місії Африканського Союзу з підтримки та стабілізації в Сомалі (AUSSOM) та інших міжнародних партнерів посилила операції проти угруповання з липня.

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