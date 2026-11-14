У SPD готують пропозицію проти голови Клінгбайля — Der Spiegel

У Німеччині альянс робочих об’єднань і партійної молоді Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD) готує до партійного з’їзду пропозицію, спрямовану проти голови партії Ларса Клінгбайля. Про це повідомляє Der Spiegel.

Рішення Клінгбайля ще немає

Клінгбайль досі не відповів, чи балотуватиметься на посаду голови SPD ще раз. Водночас позиція об’єднання внутрішньопартійних структур і молоді щодо його можливого повторного висування є чіткою.

Пропозицію готують саме до партійного з’їзду SPD. Отже, це не рішення, вже ухвалене з’їздом, а запланована внутрішньопартійна ініціатива.

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Ініціатива проти голови SPD

У заголовку матеріалу Der Spiegel документ названо Anti-Klingbeil-Antrag, тобто пропозицією проти Клінгбайля. Ініціатива стосується питання його можливої нової кандидатури на посаду голови партії.

У публікації Клінгбайля названо головою SPD. Матеріал Der Spiegel оприлюднили 14 листопада 2026 року, його автор — Андреас Нісманн.

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