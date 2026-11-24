Дослідники пов’язали перебування в умовах раціонування цукру в ранньому дитинстві у Сполученому Королівстві з нижчою захворюваністю на кілька видів раку в дорослому віці. Як повідомляє ScienceAlert, науковці проаналізували дані 64 761 людини, народженої у Сполученому Королівстві між 1951 і 1956 роками, з бази UK Biobank.

Порівняння груп

Автори роботи, опублікованої в журналі PNAS, використали скасування раціонування цукру у вересні 1953 року як умови, наближені до природного експерименту. Вони порівняли здоров’я в дорослому віці людей, чиї перші 1000 днів життя — від зачаття до дворічного віку — припали на період обмежень, із тими, хто народився після їх завершення та не зазнав такого впливу. Ще до остаточного скасування норми послабили, а після вересня 1953 року середнє споживання цукру швидко подвоїлося.

Учасники, чиї перші 1000 днів життя припали на період раціонування, мали на 69% нижчу захворюваність на рак печінки. Також у цій групі зафіксували нижчу захворюваність на рак простати — на 52%, рак легень — на 41%, рак прямої кишки — на 40% та рак молочної залози — на 36%.

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Звички та застереження

Дослідники також виявили у групі, що зазнала раціонування, довші теломери — захисні ділянки на кінцях хромосом, які пов’язують із довголіттям. За їхньою оцінкою, різниця відповідала приблизно на 2,2 року меншому біологічному старінню. Через п’ять десятиліть після завершення політики учасники цієї групи споживали менше цукру, їли менші порції та мали здоровіший і різноманітніший раціон.

Автори припускають, що раннє харчування могло впливати і на розвиток метаболізму, органів та імунної системи, і на формування смакових уподобань. Водночас дослідження має спостережний характер, тому його результати слід тлумачити обережно.

Медичний науковець Нікола Чірілло звернув увагу, що дітям до двох років у той період видавали сухе молоко, для одного годування якого потрібно було додавати півтори чайної ложки цукру. Автори роботи відповіли, що оцінювали вплив режиму раціонування загалом, а не точної дози цукру, та визнали, що їхнє формулювання про норми для немовлят було надто категоричним.

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