У справі про ймовірний напад або цілеспрямоване вбивство в Греції затримали п’ятьох громадян Північної Македонії. Одного з них затримали в Афінах. Грецькі та північномакедонські спецслужби заявили, що операцію нібито організував Іран із залученням злочинців.

Розслідування спецслужб

Як повідомляє The National, Агентство національної безпеки Північної Македонії заявило, що громадянин Ірану Едріс Джаханґірі Маване координував операцію в інтересах іранських служб безпеки та розвідки.

Розслідування, розпочате на початку року, виявило мережу, яка, за даними спецслужб, готувала напад або вбивство конкретної людини в Греції. Маване назвали особою, пов’язаною з іранськими службами безпеки та розвідки. Особу ймовірної цілі операції не розкрили.

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Зв’язок із підсанкційною мережею

У заяві Маване також пов’язали з мережею контрабанди наркотиків, яку, за її даними, очолює Наджі Шаріфі Зіндашт. Велика Британія запровадила санкції проти цієї мережі. США називали Зіндашта наркоторговцем, який діє за вказівками Міністерства розвідки та безпеки Ірану.

Британія також запровадила санкції проти Рези Хаміді Раварі, якого назвала офіцером розвідки та куратором операцій Зіндашта проти дисидентів і критиків іранської влади. Федеральне бюро розслідувань США розшукує Раварі, звинувачуючи його в участі у плані вбивства двох жителів штату Меріленд.

У липні 2025 року Європейський Союз запровадив санкції проти злочинної групи Зіндашта та пов’язаних із нею осіб. ЄС послався, зокрема, на його ймовірну причетність до вбивства іранського дисидента Масуда Молаві Варданжані в Туреччині у 2020 році.

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