У США приблизно 16 мільйонів працівників віком від 18 до 64 років, або кожен десятий, не мали медичного страхування у 2025 році. Понад 10 мільйонів незастрахованих дорослих при цьому працювали повний робочий день, повідомляє The Independent з посиланням на дослідження Центру економічних і політичних досліджень.

Хто частіше залишався без страхування

Дослідники проаналізували дані щорічного опитування Бюро перепису населення США. Найвищий рівень незастрахованості зафіксували серед працівників латиноамериканського походження, далі — серед темношкірих і білих працівників. Чоловіки частіше не мали страхування, ніж жінки, особливо у віці від 18 до 25 років.

Важливими чинниками також були рівень доходу та освіта. Медичного страхування не мали майже кожен п’ятий працівник серед найнижчих 20% за оплатою праці та близько третини людей без диплома про закінчення середньої школи. Непропорційно часто без покриття залишалися іммігранти, а також неодружені або незаміжні люди без дітей.

Частка незастрахованих була приблизно однаковою серед працівників з інвалідністю та без неї — 9,4% і 10,4% відповідно. До аналізу включили людей віком 18–64 років, адже більшість американців від 65 років мають право на державну програму Medicare.

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Витрати на страхування

Близько 165 мільйонів працівників у США користуються медичним страхуванням через роботодавця, однак така можливість доступна не всім. Серед інших варіантів — державні та приватні страхові програми, але право на них залежить, зокрема, від доходів і штату проживання.

За даними жовтневого опитування позапартійної дослідницької групи KFF, цього року працівники платять за страхові внески на сотні доларів більше, ніж торік. Працівники компаній із 10–99 співробітниками сплачують більшу частку вартості страхування, ніж працівники великих підприємств.

У Центрі економічних і політичних досліджень попередили, що без швидких дій ситуація може погіршитися у 2027 році. У матеріалі також зазначається, що наступного року страхування може стати менш доступним через зростання вартості лікарняної допомоги та рецептурних препаратів.

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