У США 44,2% опитаних повідомили, що менше пили після прийому ліків GLP-1 — News-Medical
У США 44,2% опитаних, які вживали алкоголь на початку прийому препаратів GLP-1, повідомили про скорочення його споживання протягом перших трьох місяців. Про результати дослідження науковців Школи громадського здоров’я Університету Брауна повідомляє News-Medical.
Результати опитування
Дослідники опитали 2 009 дорослих американців через панель American Life Panel корпорації RAND у березні та квітні 2026 року. Про нинішнє або минуле використання препаратів GLP-1 повідомили 368 учасників, із яких 242 вживали алкоголь на початку прийому ліків.
Серед цих 242 людей 44,2% заявили, що почали пити менше. Ще 52,6% не помітили змін у споживанні алкоголю, а 3,3% відповіли, що стали пити більше.
Інтенсивне вживання алкоголю
Окремо автори проаналізували відповіді людей, які протягом попереднього року мали щонайменше один епізод інтенсивного вживання алкоголю. У дослідженні це визначали як чотири або більше порцій алкоголю за один раз для жінок і п’ять або більше — для чоловіків.
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У цій групі 54,1% респондентів повідомили про зменшення споживання алкоголю після початку прийому препаратів, 40,2% не відзначили змін, а 5,7% — лише троє людей — повідомили про його зростання.
Обмеження дослідження
Робота, опублікована в журналі JAMA Psychiatry, не доводить, що препарати GLP-1 безпосередньо знижують споживання алкоголю або лікують розлад, пов’язаний із його вживанням. Дослідники не проводили скринінг такого розладу, а дані ґрунтувалися на спогадах учасників і не показували, наскільки саме змінилася кількість випитого алкоголю.
Лише 9,7% учасників опитування до цього чули, що такі препарати можуть зменшувати потяг до алкоголю. Автори зазначили, що для оцінки можливого застосування цих ліків проти нездорового вживання алкоголю потрібні масштабніші клінічні випробування.