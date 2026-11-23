Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала змінити правила доступу до федеральної програми продовольчої допомоги SNAP. За оцінкою Міністерства сільського господарства США, в разі ухвалення нововведень виплати можуть втратити близько 6,3 мільйона учасників, повідомляє News-Medical.

Йдеться про обмеження механізму Broad-Based Categorical Eligibility, який застосовують 46 штатів для розширення доступу до SNAP. Нині штати можуть пов'язувати право на продовольчу допомогу з послугами, що фінансуються програмою тимчасової допомоги нужденним сім'ям TANF, та встановлювати вищі ліміти доходу або послаблювати чи скасовувати майнові критерії.

Жорсткіші перевірки доходів і майна

За стандартними федеральними правилами сім'я має заробляти менш ніж 130% федерального рівня бідності та мати обмежені заощадження. Для сім'ї з чотирьох осіб у матеріалі наведено межу доходу в 42 900 доларів. Запропонована зміна фактично повернула б суворі федеральні критерії доходу й активів майже в усіх штатах.

Найбільше це може зачепити родини з доходами трохи вищими за встановлений поріг. Іншим отримувачам, які формально зберігатимуть право на підтримку, можуть знадобитися додаткові документи для підтвердження відповідності вимогам.

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Оцінка наслідків для сімей

Асистент-професор Школи Брауна Вашингтонського університету в Сент-Луїсі Стівен Ролл, який досліджує фінансову безпеку малозабезпечених груп населення, заявив, що втрата сотень доларів щомісячної допомоги на харчі стане суттєвим ударом для бюджетів таких домогосподарств. За його словами, сім'ї можуть опинитися перед вибором між скороченням витрат на їжу, новими боргами або несплатою рахунків за комунальні послуги чи оренду.

Ролл також зазначив, що участь у SNAP пов'язана з доступом до безкоштовного шкільного харчування та програми WIC для жінок, немовлят і дітей. На його думку, звуження критеріїв не має достатніх доказів того, що допомога стане точніше спрямованою на тих, хто її найбільше потребує. Він застеріг, що жорсткий поріг доходу та перевірки майна можуть зменшувати стимули працювати більше, отримувати підвищення або накопичувати кошти.

Експерт додав, що пропозицію обговорюють одночасно зі змінами, пов'язаними із законом One Big Beautiful Bill Act, які запровадили нові вимоги до права на SNAP і оформлення документів. За наведеними в матеріалі даними, ці зміни пов'язують зі скороченням кількості учасників програми більш ніж на 5 мільйонів осіб, серед яких є мільйони дітей.

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