У США близько 7–8% людей віком від 18 до 44 років, які користувалися контрацепцією у 2022–2023 роках, застосовували методи, засновані на відстеженні фертильності. Це більше, ніж частка тих, хто покладається на контрацептивні імпланти або вазектомію, повідомляє News-Medical з посиланням на нове дослідження.

Зростання у гірських штатах Заходу

У штатах Юта, Невада та Айдахо частка користувачів таких методів майже подвоїлася: з 7,5% у 2022 році до 14,5% у 2026-му. Дослідники поки не встановили, чи відбувається аналогічне зростання в усій країні. Дані, що дають змогу відстежувати національну динаміку, очікують у 2027 році.

Методи на основі відстеження фертильності передбачають визначення фертильних і нефертильних періодів циклу для запобігання вагітності. За словами авторів, попередні опитування могли недооцінювати їхню поширеність, оскільки зазвичай фіксували лише найефективніший метод, про який повідомляла людина.

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Чому частину користувачів не враховували

Наприклад, якщо людина відстежує цикл і водночас користується презервативами у фертильні дні, у попередніх дослідженнях могли врахувати лише використання презервативів. У новій роботі кожен контрацептивний підхід реєстрували окремо, що, на думку дослідників, дало повнішу картину.

Автори також наголошують, що ці методи не можна оцінювати як один спосіб контрацепції: їхня ефективність істотно відрізняється залежно від конкретного підходу. Частина з них, зокрема календарний метод, менш ефективна, тоді як інші можуть бути зіставними з короткодіючими методами, такими як таблетки або пластирі.

Дослідження не аналізувало мотиви вибору. Старша авторка роботи Ребекка Сіммонс припустила, що серед можливих чинників можуть бути занепокоєння щодо гормональної контрацепції, поширення нерегульованих застосунків для відстеження циклу та складніший доступ до інших методів. Автори не виявили зв’язку між використанням цих методів і певною релігією.

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