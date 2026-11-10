У США 90% підлітків із показаннями не отримали операції чи GLP-1 — News-Medical

У США 90,4% підлітків, які відповідали критеріям для метаболічної та баріатричної хірургії, до четвертого кварталу 2025 року не отримали ані операції, ані призначення препарату класу GLP-1. Таких пацієнтів було понад 1,29 млн із досліджуваної групи, повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в JAMA Pediatrics.

Науковці з Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago проаналізували електронні медичні записи понад 1,4 млн американських підлітків, які відповідали рекомендаційним критеріям для метаболічної та баріатричної хірургії, за 2017–2025 роки. За весь період менш ніж 1% учасників перенесли операцію, тоді як 4,6% отримали щонайменше один рецепт на препарат GLP-1.

Призначень стало більше

Застосування агоністів рецепторів GLP-1, зокрема семаглутиду та ліраглутиду, за час дослідження різко зросло. На початку 2017 року фіксували 301 рецепт на 100 тис. підлітків, які мали показання до операції, а наприкінці 2025-го цей показник сягнув 10 676 рецептів на 100 тис. Це приблизно у 35 разів більше. Найвищі показники призначень були серед підлітків із найтяжчими формами ожиріння.

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Водночас частота баріатричних операцій серед учасників дослідження зростала у 2017–2022 роках і досягла максимуму в 189 процедур на 100 тис. підлітків із показаннями. До кінця 2025 року цей показник знизився приблизно на 29%. Зниження збіглося в часі зі схваленням Управлінням з продовольства і медикаментів США семаглутиду для лікування ожиріння у пацієнтів віком від 12 років наприкінці 2022 року.

Відмінності за типом страхування

Дослідники також виявили нерівність у доступі до препаратів GLP-1 залежно від страхового статусу. Наприкінці 2025 року підліткам із приватним медичним страхуванням такі ліки призначали у 2,4 раза частіше, ніж незастрахованим пацієнтам або тим, хто оплачував лікування самостійно. Рівень призначень також був дещо вищим, ніж серед пацієнтів із державним страхуванням. Водночас частота баріатричних операцій була подібною в усіх страхових групах.

На думку дослідників, результати вказують на можливі проблеми з доступом підлітків до доказових методів лікування ожиріння. Дослідження підтримав Національний інститут раку США.

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