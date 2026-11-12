У США агент ICE, що застрелив мігранта, писав антиіммігрантські листи — UPI

У Біддефорді, штат Мен, агент Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) Девід Бруйєтт, який улітку застрелив колумбійського мігранта Йохана Себастьяна Герреро під час зупинки автомобіля, раніше надсилав листи з антиіммігрантськими висловлюваннями. Про це з посиланням на розслідування The New York Times повідомляє UPI.

Листування 2021 року

За даними The New York Times, у листуванні 2021 року Бруйєтт критикував сестру та інших родичів через її тривалі стосунки з колумбійцем. Чоловік навчався в аспірантурі, здобуваючи докторський ступінь у сфері освіти, та законно перебував у Сполучених Штатах.

Сестра агента Елізабет Емен передала листи виданню; їхню автентичність також підтвердили інші учасники листування. Емен заявила, що Бруйєтт не мав підстав вважати її партнера людиною без документів, а його припущення, за її словами, були зумовлені тим, як він сприймав чоловіка через його расу.

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Реакція на найм агента

Раніше ЗМІ також повідомляли про скарги щодо домашнього насильства та жорстокого поводження, а також про проблеми Бруйєтта на роботі. Конгресвумен від штату Мен Челлі Пінгрі заявила, що ICE видала Бруйєтту зброю та направила його до місцевих громад ще до того, як в агентстві розглянули результати перевірки його минулого. За її словами, ICE обмежила йому доступ до окремих комп’ютерних систем, оскільки він не пройшов повну перевірку.

Демократи в Комітеті Палати представників США з внутрішньої безпеки заявили про намір з’ясувати, хто схвалив найм Бруйєтта і чому ICE не врахувала попереджувальні сигнали. Адвокат родини Герреро повідомив The New York Times, що агент чотири рази вистрілив чоловікові в обличчя та шию; родина Бруйєтта підтвердила, що саме він стріляв.

Міністерство внутрішньої безпеки США заявило, що автомобіль Герреро нібито намагався втекти, а агент відкрив вогонь, побоюючись за громадську безпеку. Доказів на підтвердження цієї версії відомство не надало. Спершу міністерство також заявляло, що Герреро незаконно прибув до США, але згодом відкликало це твердження. Його родина повідомила, що він мав дозвіл на роботу у США.

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