У США Agent Orange пов’язали з вищим ризиком Паркінсона у ветеранів — News-Medical

У США дослідники виявили зв’язок між контактом із гербіцидом Agent Orange та вищим ризиком хвороби Паркінсона і деменції з тільцями Леві серед ветеранів епохи В’єтнамської війни. Як повідомляє News-Medical, аналіз охопив електронні медичні записи 4,9 млн ветеранів США.

Результати аналізу

Роботу провели науковці Орегонського університету здоров’я і науки та системи охорони здоров’я у справах ветеранів у Портленді. Вони вивчали діагнози, зафіксовані у 1999–2022 роках, і порівнювали частоту нейродегенеративних захворювань у ветеранів із можливим або ймовірним контактом з Agent Orange та без такого контакту.

Після врахування таких чинників, як черепно-мозкові травми й крихкість здоров’я, у ветеранів із можливим чи ймовірним впливом гербіциду ризик хвороби Паркінсона був на 44% вищим. Ризик деменції з тільцями Леві в цій групі був вищим на 66%. Сукупно для двох пов’язаних нейродегенеративних станів дослідники зафіксували підвищення ризику на 57%.

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Найвищий ризик у тих, хто працював із гербіцидом

Найвищі показники виявили у ветеранів, які безпосередньо розпилювали або обробляли Agent Orange. До таких груп належали військовослужбовці Армійського хімічного корпусу та учасники операції Air Force Ranch Hand. У цій категорії ризик розвитку хвороби Паркінсона був на 99% вищим, ніж у ветеранів без контакту з гербіцидом.

Автори зазначили, що це перше дослідження серед ветеранів, яке виявило зв’язок між тяжчим рівнем контакту з Agent Orange та вищим ризиком хвороби Паркінсона. Результати опублікували в журналі JAMA Neurology. Дослідники також вказали, що робота привертає увагу до можливих довгострокових наслідків тривалого контакту з іншими хімічними пестицидами та гербіцидами.

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