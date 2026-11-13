У США Аллену висунули додаткове обвинувачення у тероризмі — The Hill

У Вашингтоні прокуратура США в окрузі Колумбія висунула Коулу Томасу Аллену додаткове обвинувачення у вчиненні збройного терористичного акту. За версією обвинувачення, він намагався вбити президента США Дональда Трампа під час щорічної вечері Асоціації кореспондентів Білого дому у квітні. Про це з посиланням на нові судові документи повідомляє The Hill.

Додаткове обвинувачення

Прокуратура заявила, що Аллен нібито діяв із наміром вплинути на політику виконавчої влади та залякати «значну частину цивільного населення». Саме ці обставини сторона обвинувачення вказала як підставу для нового пункту обвинувачення.

Раніше Аллен не визнав провини за обвинуваченнями у замаху на вбивство президента, нападі на посадовця США та двома федеральними обвинуваченнями, пов’язаними зі зброєю.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Версія слідства

За даними слідства, Аллен пробіг повз охорону, вистрілив в агента Секретної служби США та намагався потрапити до бальної зали, щоб застрелити президента. Видання також пише, що уродженець Каліфорнії нібито підготував маніфест, у якому вказував на намір обрати мішенями членів адміністрації Трампа.

За інформацією NBC News, родина Аллена дізналася про його плани за кілька хвилин до інциденту та повідомила місцеву поліцію. Прокурорка США в окрузі Колумбія Джанін Пірро була присутня на вечері та керує обвинуваченням у справі. Аллен клопотав про її відсторонення, посилаючись на те, що вона може бути потерпілою у справі, однак клопотання не задовольнили.

Читай нас у