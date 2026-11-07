У США Anthropic готується вийти на Nasdaq з оцінкою до $1,5 трлн — CNBC

У США компанія Anthropic готується провести первинне публічне розміщення акцій на Nasdaq, яке може відбутися в середині листопада. Інвестори компанії очікують її оцінку в межах від $1 трлн до $1,5 трлн, повідомляє CNBC. Це нижче за оцінку у $2 трлн, яку обговорювали в попередні місяці.

Anthropic розробляє сімейство моделей штучного інтелекту Claude та переважно продає продукти й послуги бізнес-клієнтам. Її співзаснував гендиректор Даріо Амодеї разом із кількома дослідниками, які залишили OpenAI. Anthropic може стати першою компанією, що спеціалізується лише на ШІ, яка вийде на публічний ринок.

Тиск на ринок і дата-центри

IPO готується на тлі спаду технологічного сектору. Nasdaq у четвер зазнав найрізкішого падіння за 19 місяців, а найбільше втрат зазнавали виробники чипів і компанії, тісно пов’язані з розбудовою інфраструктури для ШІ.

За даними екзитполу NBC News, понад половина виборців назвали дата-центри для ШІ важливим або ключовим чинником під час вибору кандидатів до Конгресу. У 40 із 41 випадку місцеві громади виступили проти винесених на голосування ініціатив, пов’язаних із дата-центрами.

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Американці висловлюють занепокоєння можливим впливом таких об’єктів на довкілля, рахунки за електроенергію та зайнятість. У розділі про ризики проспекту Anthropic зазначила, що опір розвитку дата-центрів у різних юрисдикціях стає більш організованим, а публічний статус компанії може посилити увагу до пов’язаних із нею проєктів.

Зобов’язання на інфраструктуру

В оновленому проспекті до IPO Anthropic повідомила про угоди щодо закупівель та оренди із сукупними зобов’язаннями приблизно на $895,4 млрд. Практично всі ці витрати пов’язані з обчислювальними потужностями та інфраструктурою.

Опитування Університету Південної Каліфорнії, оприлюднене в понеділок, показало: 71% респондентів узагалі не довіряють великим технологічним компаніям діяти в інтересах суспільства у питаннях розвитку дата-центрів. Anthropic відмовилася від коментарів CNBC.

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