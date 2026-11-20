У США Kia, Lucid і Volkswagen оголосили знижки та бонуси на окремі моделі електромобілів до Black Friday. Найбільшу пропозицію представила Lucid: покупці нового кросовера Gravity Touring 2027 року можуть отримати кредит у розмірі 15 тисяч доларів. Як повідомляє Electrek, пропозиція діє до 30 листопада 2026 року та доступна за умови оплати готівкою або залучення стороннього фінансування.

Пропозиції Lucid і Kia

Для седана Lucid Air Touring 2027 року компанія пропонує кредит у 10 тисяч доларів. Обидві моделі мають стартову ціну від 79 900 доларів: заявлений запас ходу Gravity Touring становить до 337 миль за оцінкою EPA, а Air Touring — до 431 милі. Lucid також зазначає, що за швидкого заряджання постійним струмом потужністю 400 кВт автомобілі можуть поповнити запас ходу на 200 миль менш ніж за 12 хвилин.

Kia надала знижку Customer Cash у 10 тисяч доларів на електричний трирядний SUV EV9 2026 року та Niro EV 2026 року. Початкова рекомендована ціна EV9 Light із заднім приводом становить 54 900 доларів, а після знижки може знизитися до 44 900 доларів. Для Niro EV рекомендована ціна 39 700 доларів може скоротитися до 29 700 доларів.

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Для всієї лінійки EV9 2026 року Kia також пропонує фінансування під 0% річних на 60 місяців і бонус 5 тисяч доларів. Niro EV доступний із фінансуванням під 0% до 72 місяців та додатковим бонусом 3,5 тисячі доларів. Пропозиції Kia діятимуть до 4 січня 2027 року.

Знижка на Volkswagen ID.4

Volkswagen запровадив бонус 10 тисяч доларів на купівлю або лізинг електричного SUV ID.4 2026 року через дилерів, які беруть участь у програмі. Компанія попередила, що запаси цієї моделі обмежені, оскільки ID.4 знімуть з виробництва після 2026 модельного року, а у 2027 році Volkswagen готується представити його заміну.

За даними Kelley Blue Book, у третьому кварталі у США продали майже 263 тисячі електромобілів. Середня фактична ціна нового електромобіля в жовтні становила 56 221 долар, що на 2,9% менше, ніж роком раніше.

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