У США батьки заявили права менш ніж на 1% дитячих Trump Accounts — Fortune

У США протягом першого тижня батьки заявили права приблизно на 164 тис. із понад 60 млн автоматично відкритих дитячих інвестиційних рахунків Trump Accounts. Це менш ніж 1% нових рахунків. За даними Fortune з посиланням на Bloomberg Law, цю цифру назвала радниця Мінфіну США з питань оподаткування пільг Гелен Моррісон під час заходу Американської асоціації юристів, виступаючи в особистій якості.

1 жовтня Міністерство фінансів США повідомило про завершення автоматичного відкриття інвестиційних рахунків для більш як 60 млн дітей. З урахуванням рахунків, відкритих раніше, їхня загальна кількість становить приблизно 70 млн. Діти, народжені у 2025–2028 роках, мають право на федеральний внесок у розмірі 1 тис. доларів.

Для внеску потрібне підтвердження

Щоб отримати федеральний стартовий внесок, батьки мають заявити права на рахунок через застосунок, підтвердивши особу та спорідненість із дитиною. Лише після цього на рахунок надійдуть 1 тис. доларів, а родичі або роботодавці зможуть робити додаткові внески.

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Майкл і Сьюзен Делл заявили, що внесли по 250 доларів на рахунки майже 25 млн дітей. На відміну від федерального внеску, ці кошти зарахували без попереднього звернення батьків. Гроші розміщені в недорогих індексних фондах американських акцій. Первинні рахунки адмініструє BNY як фінансовий агент Мінфіну США, а Robinhood виступає брокером і початковим довірчим керуючим.

Ризик незатребуваних заощаджень

У матеріалі зазначається, що незаявлений рахунок без внеску від родини Делл і без федеральних коштів фактично залишається порожнім. Інший ризик виникне, коли власникам виповниться 18 років: молоді люди мають знайти рахунок і підтвердити, що він належить їм.

Як приклад Fortune наводить британську програму Child Trust Fund. За даними HM Revenue & Customs, із приблизно 3,8 млн рахунків, що стали доступними для отримання коштів із 2020 року, близько 827 тис. залишалися незатребуваними. Середній залишок на них становив 2310 фунтів стерлінгів.

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