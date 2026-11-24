У США середня ціна галона звичайного неетилованого бензину за два місяці знизилася майже на 90 центів і в понеділок становила 3,64 долара. Це найнижчий показник від початку війни з Іраном, хоча він усе ще на 57 центів вищий, ніж рік тому, повідомляє Fortune з посиланням на дані AAA.

У деяких частинах країни протягом вихідних ціна на заправках наближалася до 3 доларів за галон або опускалася нижче цього рівня. За оцінкою керівника відділу нафтового аналізу GasBuddy Патріка де Гаана, масштаб зниження виявився дещо несподіваним, але відповідає розвитку ситуації на ринку.

Постачання нафти та сезонний чинник

Серед причин здешевлення видання називає відновлення експорту нафти з Близького Сходу. Завдяки супроводу танкерів ВМС США, перевалці вантажів і обхідним трубопровідним маршрутам регіон вийшов майже на 90% довоєнного обсягу нафтового експорту. На цьому тлі світовий орієнтир цін на нафту в понеділок опустився трохи нижче 90 доларів за барель.

Fortune також пов'язує зниження цін із відсутністю масштабної ескалації воєнного конфлікту після проміжних виборів у США. До виборів президент Дональд Трамп заявляв, що відкладе значне посилення атак, а ринки очікували можливих нових перебоїв у постачанні нафти в листопаді.

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Додатковим чинником стало традиційне сезонне зниження попиту восени та взимку. У цей період люди менше подорожують автомобілями, а зимовий бензин дешевший у виробництві за літній, оскільки потребує меншої кількості спеціальних присадок.

Робота нафтопереробних заводів

У вересні та жовтні ціни підтримували перебої в роботі НПЗ. У світі простоює майже 10% нафтопереробних потужностей, переважно на Близькому Сході та в Росії через війни. У США на постачання вплинули тимчасові проблеми на НПЗ Joliet компанії ExxonMobil та Wood River компанії Phillips 66 в Іллінойсі.

Водночас американські НПЗ цієї осені наростили виробництво дизельного пального, що одночасно збільшує випуск бензину. За словами де Гаана, у листопаді заводи працюють із найвищим для цього місяця рівнем завантаження з 1998 року. Якщо на Близькому Сході не станеться нових значних енергетичних перебоїв, середня ціна бензину у США може знизитися до 3,35 долара за галон упродовж найближчих тижнів.

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