У США безробіття знизилося до 4,1% на тлі скорочень і автоматизації — Anadolu Agency

У США кількість робочих місць поза сільським господарством у жовтні зросла на 165 тисяч, перевищивши очікування, а рівень безробіття знизився на 0,1 відсоткового пункту — до 4,1%. Водночас великі компанії у технологічному, фінансовому, роздрібному та медіасекторах продовжують скорочувати персонал на тлі ширшого курсу на автоматизацію й підвищення ефективності за допомогою штучного інтелекту, повідомляє Anadolu Agency.

Показники ринку праці

Зайнятість у приватному секторі в жовтні збільшилася на 86 тисяч осіб. За даними JOLTS за вересень, кількість відкритих вакансій зросла на 333 тисячі — до 7,5 мільйона, а кількість наймів збільшилася на 131 тисячу, до 5,4 мільйона.

Кількість скорочень і звільнень за власним бажанням у вересні скоротилася на 127 тисяч — до 1,6 мільйона, що стало найнижчим показником із березня 2025 року. За підрахунками Challenger, Gray & Christmas, роботодавці США оголосили про 43 994 скорочення у жовтні — на 71% менше, ніж роком раніше, і це найнижчий жовтневий показник із 2023 року.

Попри це, споживчі настрої погіршилися. За даними Федерального резервного банку Нью-Йорка, частка респондентів, які очікують вищого безробіття через рік, становила 45,3% — максимум із квітня 2020 року. Побоювання втратити роботу протягом наступних 12 місяців зросли до 13,9%, а очікування щодо можливості знайти роботу — до 46,5%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Скорочення в компаніях

Amazon оголосила про 16 тисяч глобальних скорочень у січні, а згодом — про додаткові звільнення у підрозділі, що працює над загальним ШІ. Meta вирішила ліквідувати 8 тисяч посад і перевести 7 тисяч працівників на ролі, пов’язані зі штучним інтелектом. Microsoft звільнила 4 800 працівників, або 2,1% штату, а також запропонувала добровільне звільнення 60 тисячам співробітників у чотирьох країнах.

Uber скорочує штат на 10%, eBay ліквідовує 800 посад, а Snap — тисячу. Cisco Systems скорочує 4 тисячі робочих місць, переорієнтовуючи інвестиції на ШІ. Про скорочення також повідомили Visa, Intuit, Coinbase, Block і Fiserv.

Скорочення відбуваються і поза технологічним сектором. American Express скорочує 5% працівників, Kroger планує за три роки зменшити корпоративний штат на 3 тисячі осіб, а PepsiCo ліквідовує тисячу робочих місць. Dow Inc. має намір звільнити близько 4,5 тисячі працівників у січні, щоб посилити автоматизацію, а Netflix скорочує тисячу співробітників — це найбільше звільнення компанії з 2022 року.

Читай нас у