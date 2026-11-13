У США частка дорослих, які повідомили про домагання, зросла до 24,3% — News-Medical

У США частка дорослих, які повідомили про сексуальні домагання протягом попереднього року, зросла з 10,7% у 2018 році до 24,3% у 2024-му. Такі результати порівняння двох загальнонаціональних опитувань #MeToo оприлюднили дослідники, повідомляє News-Medical.

Дані опитувань

Автори проаналізували дані 5 293 дорослих респондентів і застосували статистичне зважування для отримання оцінок, репрезентативних для населення США. Дослідження групи на чолі з докторкою Анітою Радж із Newcomb Institute Університету Тулейн у Новому Орлеані опублікували онлайн 12 листопада 2026 року в American Journal of Public Health.

Серед чоловіків частка тих, хто повідомив про домагання за останній рік, збільшилася з 6,7% до 15,2%. Серед жінок показник зріс із 14,3% до 31,8%. В обох опитуваннях жінки частіше повідомляли про такий досвід. Після врахування соціально-демографічних характеристик скориговані шанси повідомити про домагання у 2024 році були у 2,8 раза вищими, ніж у 2018-му.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обмеження порівняння

Дослідники зазначили, що результати не дають змоги встановити, чи відбулося реальне зростання кількості випадків, чи люди стали краще розпізнавати домагання та охочіше повідомляти про них. Дані ґрунтувалися на самооцінках респондентів, тому дослідження не дозволяє встановити причинно-наслідковий зв’язок.

Методики двох опитувань також відрізнялися. В анкеті 2024 року оцінювали вербальні домагання, кібердомагання, примус під час побачень, фізично агресивні домагання та сексуальне насильство в різних середовищах, зокрема у громадських місцях і на роботі. Кібердомагання в ній окремо розділили на досвід у публічних і приватних онлайн-просторах, тоді як у 2018 році для цього використовували одне запитання. Для даних 2018 року випадки за попередній рік визначали за відповідями про досвід упродовж життя та час останнього інциденту. Зростання скоригованих шансів повідомити про домагання було більшим серед жителів Півдня США, ніж серед респондентів інших регіонів, хоча зміни за часом статистично не відрізнялися між жінками й чоловіками.

Читай нас у