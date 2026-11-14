У США через збій зв’язку на кілька годин зупинили всі авіарейси — Variety

У США Федеральне авіаційне управління (FAA) у п’ятницю на кілька годин запровадило загальнонаціональну зупинку авіарейсів через масштабний збій зв’язку. Обмеження ускладнили поїздки представникам Голлівуду, які мали прибути на Американський кіноринок (AFM), Governors Awards та низку заходів у межах кампаній за нагороди.

Скасовані заходи на AFM

Через зупинку авіасполучення кілька заходів на AFM скасували в останні дні великого кіноринку. Як повідомляє Variety, Рей Вернер, президент Global Cinema, заявив, що не знає, чи зможе прибути в суботу на вечірку студії в межах AFM.

Джерело видання в одному з агентств розповіло, що після повідомлення FAA працівники почали терміново з’ясовувати, чи зможуть їхні клієнти вчасно прибути до Лос-Анджелеса на Governors Awards. Захід запланований у Dolby Ballroom у комплексі Ovation Hollywood. За словами співрозмовника, один із клієнтів агентства подорожував Європою та не знав, як повернутися до США; він міг залишитися в Канаді, щоб бути ближче до місця наступних заходів.

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Затримані зірки та скасування обмежень

TMZ повідомило, що приватний літак зірки серіалу «Рятувальники Малібу» Брукс Надер зупинили в Нью-Йорку перед вильотом до Луїзіани. Видання також опублікувало відео, на якому в аеропорту застрягла учасниця шоу «Холостячка» Кейтлін Брістоу. Флейвор Флейв і Морган Фейрчайлд написали в соцмережах, що їхні поїздки також були порушені. Variety підтвердило, що в аеропорту залишилися учасники Sharpe Family Singers та актор Айзек Робінсон Сміт.

Про зупинку рейсів стало відомо близько 13:00 за тихоокеанським часом. FAA пояснило паузу надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки. Марквейн Маллін в ефірі Fox News заявив, що причиною став збій телекомунікацій, а ознак ворожої атаки проти США немає. Близько 18:00 за тихоокеанським часом FAA повідомило про скасування загальнонаціональної зупинки вильотів.

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