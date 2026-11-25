У США в першій половині 2026 року в дорожніх аваріях загинули 16 750 людей — це найнижчий показник для першого півріччя з 2015 року. Порівняно з аналогічним періодом 2025-го, коли загинули 17 175 осіб, кількість смертей зменшилася на 2,5%, повідомляє Motor1 із посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху США.

Менше смертей за більшого трафіку

Водночас загальна кількість миль, пройдених транспортними засобами, у країні зросла на 0,8%. Рівень смертності на дорогах знизився з 1,05 до 1,02 смерті на 100 млн миль пробігу. За даними відомства, цей показник близький до річного рівня 2025 року — 1,10 смерті на 100 млн миль, який був другим найнижчим річним показником в історії США.

У першому кварталі 2026 року кількість загиблих зменшилася на 5%, однак у другому кварталі спад сповільнився до 0,2%. NHTSA оцінює, що в першій половині року кількість смертей зменшилася у 35 штатах і Пуерто-Рико.

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Алкоголь і швидкість залишаються чинниками смертельних ДТП

За останніми повними даними за 2024 рік, у США в ДТП загинули 39 254 людини. Із них 11 904 смертельні випадки були пов’язані з водіями у стані алкогольного сп’яніння, а 11 288 — із перевищенням швидкості. Близько 30% усіх смертей у дорожніх аваріях пов’язані з водіями, чия концентрація алкоголю в крові становила щонайменше 0,08 грама на децилітр.

Не всі категорії учасників руху демонструють поліпшення: у 2025 році кількість загиблих велосипедистів зросла на 4% — до 1 148 осіб. Окремо NHTSA на два роки перенесло строк виконання федерального стандарту, який передбачає обов’язкове автоматичне екстрене гальмування для нових легкових автомобілів. Регулятор оцінював, що після повного впровадження вимога могла б запобігти 362 смертям і 24 тисячам травм.

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