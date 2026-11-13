У США читання етикеток пов’язали з меншим споживанням цукру — News-Medical

У США дорослі, які часто перевіряють інформацію на харчових етикетках, у середньому споживають на 42,8 грама доданого цукру на день менше, ніж ті, хто читає їх рідко або не читає взагалі. Такий зв’язок виявили автори дослідження, опублікованого в журналі Nutrients, повідомляє News-Medical.

Дані понад 9 тисяч учасників

Дослідники з Центрів контролю і профілактики захворювань США проаналізували дані Національного обстеження здоров’я та харчування за 2017 — березень 2020 року. До вибірки увійшли 9 416 неінституціоналізованих жителів країни: 6 457 дорослих і 2 959 дітей.

Учасників, які завжди, здебільшого або іноді переглядали етикетки, віднесли до групи частих користувачів. Тих, хто робив це рідко або ніколи, — до групи нечастих користувачів. Харчування оцінювали за двома опитуваннями про раціон за попередні 24 години.

Різниця серед дорослих і дітей

Часті користувачі етикеток серед дорослих споживали приблизно 61,7 грама доданого цукру щодня, тоді як нечасті — 104,4 грама. Частка калорій із доданого цукру у цих групах становила відповідно 11,7% і 17,5%.

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Серед дітей різниця була меншою: 64,5 грама доданого цукру на день у групі частого використання етикеток проти 79 грамів у групі нечастого використання. Звичку перевіряти етикетки для дітей молодших за 16 років повідомляли їхні опікуни, а старші підлітки відповідали самостійно.

Загалом часте читання етикеток зазначили 78,1% дорослих та 76,3% дітей або їхніх опікунів. Показник відрізнявся залежно від освіти та доходу: етикетки хоча б іноді читали 90,3% випускників коледжів і 62,6% дорослих без диплома про закінчення середньої школи.

Автори наголошують, що дослідження має спостережний характер і не доводить, що саме читання етикеток спричиняє зниження споживання цукру. Люди, які вже надають перевагу здоровішому харчуванню, можуть частіше звертати увагу на склад продуктів.

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