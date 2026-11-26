У США десять акцій у складі індексу S&P 500 становлять приблизно 39% його загальної ринкової капіталізації, а п’ять найбільших технологічних компаній — 29%, повідомляє Fortune. Така концентрація може посилювати залежність пенсійних заощаджень американців від динаміки обмеженої групи корпорацій.

Концентрація в індексних фондах

За підрахунками Charles Schwab, інвестор, який вклав 100 тисяч доларів в індексний фонд, прив’язаний до S&P 500, фактично має близько 29 тисяч доларів у п’яти найбільших акціях. Професор бухгалтерського обліку Університету Шенандоа Мартін Муляді зазначив, що індексний фонд розподіляє гроші між 500 компаніями, однак не розподіляє ризики однаково.

Приблизно дві третини вкладників Fidelity у планах 401(k) тримають усі свої заощадження у фондах цільової дати. Керівний партнер Vistamark Investments Шон Макевіллі застеріг, що такі фонди та фонди великих компаній часто можуть містити однакові акції.

Коливання технологічного сектору

25 листопада американський фондовий ринок різко знизився на початку торгів: індекс Dow Jones втрачав понад 1 000 пунктів, Nasdaq падав більш ніж на 4%, а акції Nvidia дешевшали до 8%. До кінця дня S&P 500 скоротив падіння приблизно до 0,5%, тоді як Dow Jones перейшов до зростання.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Після кількох турбулентних тижнів, протягом яких Дженсен Хуанг залишив посаду генерального директора Nvidia, а згодом повернувся на неї, акції виробника чипів зросли на 31%, пише Fortune. Ринкова вартість Nvidia збільшилася приблизно на 950 млрд доларів, а S&P 500 піднявся на 4,7%. Водночас індекс залишався приблизно на 8% нижче рекордного рівня, встановленого 6 жовтня.

Ризики для людей перед пенсією

За останні п’ять років фондовий ринок зріс трохи більш ніж на 50%, що допомогло збільшити кількість мільйонерів серед власників 401(k) у Fidelity до рекордних 769 тисяч у червні. Середній вік такого вкладника становить 58 років. У третьому кварталі 96% учасників планів 401(k) у Fidelity або зберегли, або підвищили рівень відрахувань.

Макевіллі порадив оцінювати весь склад пенсійного портфеля та перевіряти наявність інвестицій у малі й середні компанії, міжнародні акції та облігації. Charles Schwab також рекомендує пенсіонерам мати короткостроковий резерв із ліквідних інструментів із низьким ризиком, щоб під час спаду не продавати інвестиції за нижчими цінами для покриття поточних витрат.

Читай нас у