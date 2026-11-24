У США станом на червень частка новонароджених, які отримали щеплення від гепатиту B протягом першої доби життя, знизилася приблизно до 66%. У 2022 році цей показник становив близько 80%, свідчить дослідження компанії Truveta, що працює у сфері охорони здоров’я та аналітики. Про це повідомляє UPI.

Ризики для немовлят

Вірус гепатиту B може передаватися від матері до дитини під час пологів. За даними дослідження, до 90% немовлят, які інфікуються вірусом, можуть мати хронічну інфекцію. Вона здатна призвести до печінкової недостатності та раку печінки.

Головна авторка дослідження, науковиця Truveta Ніна Мастерс назвала зниження показника майже на 15% за три роки шокуючим. Вона зазначила, що вакцинація в день народження має захищати всіх дітей, зокрема тих, чиї матері можуть не знати про наявність інфекції.

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Зниження серед дітей із високим ризиком

Рівень вакцинації зменшився також серед дітей, народжених матерями з позитивним тестом на гепатит B. У 2020–2025 роках у першу добу щеплення отримували до 98% таких новонароджених, а в першій половині 2026 року — приблизно 94%.

За інформацією UPI, спад вакцинації почався ще до того, як федеральна консультативна рада з питань вакцин у грудні вирішила відмовитися від давньої рекомендації робити це щеплення всім дітям одразу після народження. Федеральний суддя згодом заблокував це рішення після позову Американської академії педіатрії, і це блокування залишається чинним.

Після того як Центри з контролю та профілактики захворювань США у 1991 році почали рекомендувати дозу вакцини при народженні, кількість випадків гострого гепатиту B серед дітей у 1990–2019 роках скоротилася на 99%.

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