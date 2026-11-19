Американські дослідники пов’язали дві маловивчені пер- і поліфторалкільні речовини (ПФАС) із вищими шансами розвитку найпоширенішої форми раку печінки — гепатоцелюлярної карциноми. Зв’язок PFHpA з раком був найвиразнішим у людей із високою генетичною схильністю до стеатотичної хвороби печінки, асоційованої з метаболічною дисфункцією, повідомляє News-Medical.

Аналіз зразків до встановлення діагнозу

Науковці проаналізували зразки крові 223 учасників Multiethnic Cohort Study, у яких згодом діагностували гепатоцелюлярну карциному, та 223 підібраних для порівняння учасників без цього діагнозу. Кров у середньому брали за 7,8 року до встановлення раку. Когортне дослідження відстежує понад 215 тисяч расово й етнічно різноманітних учасників у Каліфорнії та на Гаваях від 1990-х років.

Із 12 виміряних сполук ПФАС статистично значущий зв’язок із ризиком раку печінки показали PFHpA та PFNA. Учасники з найвищими рівнями впливу кожної з цих речовин мали у два-два з половиною рази вищі шанси захворіти порівняно з людьми з найнижчими рівнями впливу.

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Роль генетичної схильності

Дослідники також застосували полігенний показник ризику жирової хвороби печінки. Зв’язок між PFHpA та раком печінки був значно сильнішим у людей із високою генетичною схильністю до цього захворювання. Серед учасників із низькою генетичною схильністю статистично значущого зв’язку не зафіксували.

PFHpA розробили як альтернативу старішим ПФАС, зокрема PFOA та PFOS, які поступово виводили з використання через стійкість у людському організмі. ПФАС застосовують, зокрема, у посуді з антипригарним покриттям, харчовому пакуванні, тканинах зі стійкістю до плям і протипожежній піні. Автори роботи зазначили, що в майбутньому поєднання даних про вплив ПФАС і генетичну схильність потенційно може допомогти визначати людей, яким варто раніше проходити скринінг раку печінки.

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