У США серед дорослих, які дістали травми під час поїздок на електросамокатах, скоригований ризик серйозного ушкодження голови або шиї був на 10% вищим, ніж серед травмованих велосипедистів. Водночас скоригований ризик тяжких або критичних травм загалом у користувачів електросамокатів був на 7% нижчим. Про результати аналізу, опублікованого в журналі Journal of the American College of Surgeons, повідомляє News-Medical.

Дослідники проаналізували дані 47 102 дорослих пацієнтів, яких у 2023–2024 роках лікували в травматологічних центрах. Інформацію взяли з Національного банку даних про травми Американської колегії хірургів, до якого надходять відомості від понад 900 відділень невідкладної допомоги, травмоцентрів та інших медзакладів.

Порівняння видів транспорту

Велосипедисти становили 32 100 випадків, або 68% вибірки. У 21% із них травми були тяжкими або критичними, а 3,2% пацієнтів померли в лікарні. Користувачі електросамокатів становили 6 258 випадків, або 13%; у 16% фіксували тяжкі чи критичні травми.

До групи користувачів електровелосипедів увійшли 8 744 людини, або 19% усіх випадків. Кількість зареєстрованих випадків серед них зросла на 44% з 2023 до 2024 року. Тяжкі або критичні травми мали 19% травмованих користувачів електровелосипедів, а після врахування характеристик учасників і обставин аварій їхній ризик статистично не відрізнявся від показника велосипедистів.

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Серед травмованих користувачів електросамокатів 33% випадків класифікували як пов’язані з дорожнім рухом, тоді як серед велосипедистів — 72%, а серед користувачів електровелосипедів — 74%. Зіткнення становили 48% травм на електросамокатах, порівняно з 63% для велосипедів і 59% для електровелосипедів.

Шоломи та алкоголь

Використання шолома було документоване у 33% травмованих велосипедистів, 32% користувачів електровелосипедів і 13% користувачів електросамокатів. Воно асоціювалося з на 12% нижчим скоригованим ризиком тяжкої травми та меншою кількістю черепно-лицевих переломів. Для користувачів електросамокатів шолом також був пов’язаний із на 69% нижчим ризиком перелому черепа і на 45% нижчим ризиком перелому обличчя.

Рівень алкоголю в крові від 0,08% зафіксували у 19% травмованих користувачів електросамокатів, у 16% користувачів електровелосипедів і у 9,4% велосипедистів. Після статистичного коригування такий рівень алкоголю не мав значущого зв’язку з тяжкими або критичними травмами. Автори зазначили, що аналіз охоплював лише дорослих пацієнтів травмоцентрів і не дозволяє визначити ризик травмування на одну поїздку для кожного виду транспорту.

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