Федеральне бюро розслідувань США перевіряє повідомлення про можливий злам Національного центру кримінальної інформації (NCIC) — загальнонаціональної бази даних, яку використовують для обміну інформацією федеральні, штатні та місцеві правоохоронні органи. Про це повідомляє The Hill з посиланням на CNN. За даними телеканалу, до інциденту можуть бути причетні хакери. The Hill звернулося до ФБР по коментар.

Технологічні збої

Повідомлення про можливий інцидент з’явилося після масштабних технологічних збоїв у США протягом минулого тижня, які вплинули на авіаперевезення, банківські послуги та інтернет-сервіси. 12 листопада Microsoft зіткнулася з глобальними перебоями в роботі Outlook і Teams. Наступного дня Федеральне управління цивільної авіації США запровадило загальнонаціональну заборону на злети, що тривала понад чотири години.

Влада пов’язала інцидент в авіаційній системі з перевантаженням даними на маршрутизаторах. Клієнти Chase, Bank of America та Wells Fargo також мали труднощі з доступом до рахунків. Представники адміністрації президента США, зокрема міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллен, неодноразово заявляли, що ці перебої не були наслідком кібератаки.

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Попередні кіберінциденти

У вересні ФБР стало ціллю угруповання ShinyHunters; інцидент стосувався конфіденційних персональних даних працівників бюро з сайту вакансій ФБР, повідомляв CNN. Канадського керівника у сфері кібербезпеки та експерта з програм-вимагачів затримали; він отримав обвинувачення, пов’язані з цією атакою.

Раніше цього місяця ФБР вжило заходів проти північнокорейських хакерів, які, за даними видання, за 18 місяців викрали понад 400 млн доларів у криптовалюті за допомогою схеми соціальної інженерії FaceStealer. Після низки кіберінцидентів Міністерство юстиції та Міністерство внутрішньої безпеки США оголосили про створення нового центру боротьби з кіберзлочинністю.

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