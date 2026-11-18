У США перебої в роботі аеропортів, технічні несправності та випадки небезпечного зближення літаків посилили тривогу щодо безпеки авіасполучення. Про це пише Der Spiegel, який описує ситуацію як тривалий хаос в американських аеропортах.

Оцінка причин

Видання припускає, що проблеми в авіасфері можуть бути передусім пов’язані з політикою скорочень Дональда Трампа. Це пояснення є оцінкою Der Spiegel, а не встановленим фактом.

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За даними видання, Білий дім покладає відповідальність за ситуацію на інших. Кого саме мають на увазі, у доступному описі матеріалу не уточнено.

Фото з Вашингтона

Матеріал проілюстровано фотографією невдоволених пасажирів у Національному аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. У підписі до фото зазначено, що йдеться про найбільшу заборону польотів від часу терактів 11 вересня 2001 року.

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