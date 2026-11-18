У США майбутній голова комітету Палати представників з нагляду Роберт Гарсія надіслав 12 листів родичам і союзникам президента Дональда Трампа з вимогою зберегти документи перед запланованими розслідуваннями. Листи, зокрема, отримали сини президента Дональд Трамп-молодший та Ерік Трамп, його зять Джаред Кушнер, віцепрезидент Джей Ді Венс і генеральний прокурор Тодд Бланш.

Як повідомляє The Guardian, Гарсія очолить комітет у січні, коли демократи отримають право видавати судові повістки. Заплановані розслідування стосуватимуться фінансів родини Трампа, імовірної корпоративної корупції, можливих порушень у Міністерстві внутрішньої безпеки та поводження адміністрації з матеріалами у справі Джеффрі Епштейна.

Матеріали у справі Епштейна

Кілька листів адресовані посадовцям, яких Гарсія вважає відповідальними за дії уряду щодо документів, пов’язаних з Епштейном. У зверненні до Бланша він послався на невиконану повістку комітету та заявив, що Міністерство юстиції не дотрималося вимог закону 2025 року про прозорість файлів Епштейна.

Також Гарсія попросив федеральних тюремних посадовців пояснити переведення Гіслейн Максвелл, засудженої спільниці Епштейна, з в’язниці низького рівня безпеки у Флориді до менш суворого табору в Техасі. За даними листів, це сталося через тиждень після її розмови з Бланшем, під час якої вона заявила, що не бачила неналежної поведінки Трампа. Окремі звернення до Венса та колишньої керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз стосуються нарад у Ситуаційній кімнаті Білого дому щодо політичних наслідків цієї справи.

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Контракти та криптовалютний бізнес

У листах до колишньої міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем та її колишнього старшого радника Корі Левандовскі Гарсія звинуватив їх у використанні посад для збагачення себе та союзників. Міністерство юстиції вже розслідує твердження про можливі порушення під час укладання контрактів у відомстві, зокрема щодо ролі Левандовскі. Йому не висували обвинувачень, а сам він заперечував порушення.

Звернення до Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа стосуються криптовалютного проєкту World Liberty Financial, співзаснованого родиною президента. Питання щодо можливого конфлікту інтересів виникли після розслідування The Wall Street Journal про те, що компанія за підтримки Об’єднаних Арабських Еміратів придбала 49% частки у бізнесі за 500 млн доларів напередодні інавгурації Трампа. Білий дім заявляв, що активи президента перебувають у трасті, яким керують його діти, і конфлікту інтересів немає.

Юрисконсульт Білого дому Вілл Шарф раніше попередив Гарсію, що заплановані демократами розслідування можуть становити «відверту злочинність». Адміністрація також повідомила виконавчим відомствам, що для згоди на свідчення в Конгресі їм потрібне схвалення Білого дому.

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