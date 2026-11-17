У Вашингтоні Білий дім офіційно висунув генерала Крістофера ЛаНіва на посаду начальника штабу армії США. Президент Дональд Трамп також номінував генерал-лейтенанта Маркуса Еванса на посаду заступника начальника штабу армії, яку нині обіймає ЛаНів.

ЛаНів виконував обов’язки керівника армії

Як повідомляє Breaking Defense, інформацію про висунення кандидатур оприлюднили в повідомленні для Конгресу. Протягом кількох місяців ЛаНів одночасно обіймав посаду заступника начальника штабу та виконував обов’язки начальника штабу армії.

Він став виконувачем обов’язків найвищого військового керівника армії після того, як міністр оборони Піт Гегсет усунув із посади попереднього начальника штабу генерала Ренді Джорджа у квітні. До цього ЛаНів, який раніше командував 82-ю повітрянодесантною дивізією, змінив на посаді заступника начальника штабу генерала Джеймса Мінгуса. Мінгус пішов у відставку на два роки раніше, ніж очікувалося. Перед нинішньою посадою ЛаНів також був військовим помічником Гегсета.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни в армії та досвід Еванса

На посаді виконувача обов’язків ЛаНів запровадив настанову «Як воює армія» щодо підготовки до конфлікту. Крім того, в армії створили нову структуру виконавчого директора програм з автономних систем, а Командування майбутнього та концепцій перейменували на Командування майбутнього та автономних систем армії.

Еванс останнім часом працював спеціальним помічником командувача Тихоокеанського командування армії США. Раніше він командував 25-ю піхотною дивізією та був начальником штабу Командування спеціальних операцій США. Також Еванс брав участь у бойових діях в Афганістані та Іраку.

За даними видання, армія США нині не має постійно затвердженого найвищого військового та цивільного керівництва. Колишній міністр армії Ден Дрісколл подав у відставку у вересні, а Адам Телле виконує обов’язки міністра. Білий дім ще не висунув кандидата на посаду постійного очільника відомства.

Читай нас у