Федеральний суд на Мангеттені в Нью-Йорку засудив 55-річного громадянина Індії Ніхіла Гупту до 235 місяців, або понад 19,5 року ув’язнення у справі про змову щодо замовного вбивства сикхського сепаратистського лідера Гурпатванта Сінгха Паннуна.

Як повідомляє The Independent, у лютому Гупта визнав провину за трьома пунктами обвинувачення у змові. Він намагався найняти виконавця для вбивства Паннуна — громадянина США, адвоката та прихильника незалежності Пенджабу, штату на північному заході Індії.

Оплата агенту під прикриттям

У 2023 році Гупта, перебуваючи в Індії, переказав 15 тисяч доларів людині, яку вважав найманим убивцею. Насправді ця особа була співробітником правоохоронних органів під прикриттям, який видавав себе за виконавця вбивства.

Гупту затримали у Празі та екстрадували до США в червні 2023 року. Суддя Віктор Марреро заявив, що після відбуття 235-місячного строку Гупті загрожує депортація до Індії. Його родина слухала оголошення вироку через інтернет-зв’язок з Індії.

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Під час слухання Гупта попросив вибачення у Паннуна, громадах, яким, за його словами, завдав шкоди, а також у власної сім’ї. Адвокатка Ізабель Кіршнер заявила, що її підзахисний не був організатором операції, та закликала суд покарати його лише за вчинені ним дії.

Заяви Паннуна та позиція захисту

Паннун у виступі перед судом назвав Гупту людиною, яка, на його думку, діяла за дорученням прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді. Він також стверджував, що адміністрація Моді хоче його смерті через відкриту кампанію за незалежність Пенджабу. Це твердження є заявами самого Паннуна.

Згідно із судовими документами, Гупта говорив агенту під прикриттям, що вбитий у червні 2023 року в Канаді сикхський діяч Хардіп Сінгх Ніджар нібито був ціллю тих самих людей, які планували напад на Паннуна. Захист Гупти заперечив його причетність до канадської справи.

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