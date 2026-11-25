У США перед зимовими святами зростає рівень поширення COVID-19: станом на 18 листопада 2026 року інфекції зростали або, ймовірно, зростали у 34 штатах. Про це повідомляє The Independent із посиланням на дані Центрів контролю та профілактики захворювань США (CDC).

Рівні вірусу у стічних водах

За даними моніторингу стічних вод за 8–14 листопада 2026 року, найвищі рівні COVID-19 фіксували на південному сході та південному заході країни. До штатів із найвищими показниками належали Невада, Юта, Теннессі та Флорида, а у Коннектикуті рівень також оцінювали як дуже високий. Ще майже у 20 штатах рівень вірусу у стічних водах визначили як високий.

CDC також оцінив, що у трьох штатах інфекції знижувалися або, ймовірно, знижувалися, а у 12 штатах ситуація не змінювалася. Загальну кількість випадків COVID-19 у США цього року не встановлено, оскільки CDC більше не веде такого обліку.

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Госпіталізації та вакцинація

Частка позитивних тестів на COVID-19 14 листопада 2026 року становила 3,66% проти 3,55% тижнем раніше. Госпіталізації також зростають, а від початку 2026 року після інфекції COVID-19 померли майже 8 тисяч американців.

Підвищення рівня інфекцій відбувається напередодні Дня подяки, коли, за оцінкою Американської автомобільної асоціації, подорожуватимуть понад 81 мільйон жителів США. У матеріалі зазначено, що ризик поширення вірусу вищий в аеропортах і громадському транспорті.

Станом на 31 жовтня 2026 року вакцину проти COVID-19 отримали 14% дорослих у США. Лікарі рекомендують щеплення людям віком від шести місяців, а Асоціація американських медичних коледжів радить людям віком понад 65 років отримувати дозу вакцини кожні шість місяців.

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