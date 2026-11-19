У США команда Орегонського державного університету виростила картоплю в імітованому місячному ґрунті, збагаченому вермикомпостом. За Der Spiegel, за темпами росту та врожайністю рослини були порівнювані з картоплею, вирощеною на Землі.

30% вермикомпосту

Місячний реголіт — шар пухких уламків порід і пилу, що вкриває більшу частину поверхні Місяця, — містить дуже мало органічних речовин. Науковці додавали до його імітацій різні частки вермикомпосту — поживного органічного добрива, яке утворюється внаслідок перероблення органічних відходів компостними черв’яками.

Дослід показав, що для звичного росту картоплі достатньо 30% вермикомпосту в субстраті. За меншої кількості добавки рослини росли гірше, а їхнє коріння було недорозвиненим. Команда перевірила метод на різних варіантах імітованого реголіту, оскільки склад цього шару на Місяці відрізняється, зокрема в районах морів і височин.

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Важкі метали та поживність

Однією з головних перешкод для вирощування рослин у реголіті є високий вміст шкідливих важких металів. Співавтор дослідження Девід Генді припустив, що органічний матеріал може послаблювати токсичність реголіту, зменшуючи вплив шкідливих сполук на рослини.

Дослідники повідомили, що картопля з імітованого місячного ґрунту мала поживну цінність, подібну до картоплі, вирощеної на Землі. Також рівень глікоалкалоїдів — природних токсинів у картоплі — статистично не був вищим. Результати опублікували у журналі npj Microgravity.

Науковці обрали картоплю через її високу калорійність на одиницю площі та поживну цінність для тривалих космічних місій. Вони також перевірили десять сортів картоплі в збагаченому реголіті; результати щодо найпридатніших сортів планують оприлюднити в окремій роботі.

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