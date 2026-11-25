У місті Пасифіка на узбережжі Каліфорнії потужні хвилі зруйнували частину муніципального пірса. Відео зафіксувало, як велика хвиля зламала фрагмент споруди та знесла його в океан, повідомляє The Independent.

Пірс був закритий через тріщини

Пірс у Пасифіці, розташованій на південь від Сан-Франциско, має Г-подібну форму та завдовжки 350 метрів. Улітку посадовці закрили його після виявлення тріщин у конструкції. Влада також попередила, що інші прибережні будинки в районі ризикують бути підтопленими.

Будинки біля моря в Пасифіці почали підтоплюватися з приходом так званих королівських припливів — найвищих припливів року. Вони виникають, коли гравітаційний вплив Місяця та Сонця поєднується й підвищує рівень води. За даними видання, цього року їхній ефект посилює супер-Ель-Ніньйо, що нагрів океан і збільшив обсяг морської води.

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Попередження про підтоплення та високі хвилі

В окрузі Марін, на північ від Сан-Франциско, влада видала попередження про евакуацію для жителів прибережної нерухомості в Стінсон-Біч. Посадовці заявили, що великі хвилі можуть винести воду й уламки на дороги та до будинків.

Національна метеорологічна служба США оголосила попередження про прибережні підтоплення для тихоокеанського узбережжя, а також берегів заток Сан-Франциско і Сан-Пабло. Для району затоки Сан-Франциско діяло попередження про високі хвилі заввишки від 6 до 9 метрів, які могли становити небезпеку для плавців і затягнути людей в океан.

У прибережних містах округу Марін — Мілл-Веллі, Ларкспурі, Саусаліто та Корті-Мадері — підтопило окремі будинки й вулиці. В окрузі Гумбольдт поблизу кордону зі штатом Орегон офіс шерифа наказав евакуювати жителів невеликої прибережної громади, де вода затопила більшість будівель.

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