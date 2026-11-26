У США вторинний аналіз рандомізованого клінічного дослідження показав, що поєднання аеробних вправ і комп’ютерних когнітивних тренувань може бути пов’язане з відносним збереженням товщини кори в ділянках мозку, вразливих до хвороби Альцгеймера. Учасниками були літні люди з амнестичним легким когнітивним порушенням — станом, за якого погіршується пам’ять, але щоденна самостійність зберігається, повідомляє News-Medical.

Чотири варіанти занять

У випробуванні ACT взяли участь 146 людей, середній вік яких становив 73,8 року. Їх випадково розподілили на чотири групи: велосипедні тренування разом із комп’ютерними вправами на швидкість обробки інформації; лише велотренування; лише когнітивні вправи; а також розумове дозвілля зі стретчингом як активне порівняння.

Протягом шести місяців учасники мали пройти 72 заняття під наглядом фахівців. Магнітно-резонансну томографію проводили до початку втручання, після нього, а також через 12 і 18 місяців. Науковці оцінювали товщину кори в енторинальній, веретеноподібній, середній та нижній скроневих ділянках, а також обсяг гіперінтенсивних вогнищ білої речовини.

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Результати потребують підтвердження

В основному аналізі група комбінованих занять мала кращі показники збереження товщини кори, ніж група лише комп’ютерних вправ через 18 місяців і група стретчингу з розумовим дозвіллям через 12 місяців. Водночас статистично значущої різниці між комбінованим підходом і самими велотренуваннями не зафіксували.

Перевага комбінованої програми не відтворилася в аналізі лише тих учасників, які мали повні дані МРТ на відповідних етапах спостереження. Між групами також не виявили статистично значущих відмінностей у прогресуванні змін білої речовини. Зміни загального обсягу мозку теж не відрізнялися.

Дослідники зазначили, що до 18-го місяця необхідні для аналізу дані візуалізації мала приблизно половина первісно рандомізованих учасників. Крім того, вибірка була невеликою, переважно білою, неіспаномовною та високоосвіченою. Автори наголошують: результати є попередніми, а для перевірки можливого ефекту комбінованих занять потрібні більші дослідження.

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