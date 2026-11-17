У Каліфорнії, США, компанія Upside Foods заявила, що може виробляти понад 1 млн фунтів їстівної культивованої курятини на рік без забою тварин. Компанія також оголосила, що її продукцію почнуть пропонувати в кількох ресторанах штату.

Як повідомляє TechCrunch, за 11 років роботи Upside Foods збільшила масштаб виробництва у 10 000 разів. Генеральний директор компанії Ума Валеті також повідомив, що Upside Foods отримала черговий пакет регуляторних схвалень від Управління з контролю за продуктами й ліками США та Міністерства сільського господарства США.

Дегустація та ціна

Ютубер MrBeast, справжнє ім’я якого Джиммі Дональдсон, відвідав підприємство Upside Foods і на камеру спробував два курячі сендвічі. Один був приготований із м’яса курки, забитої того дня, а інший — із культивованої курятини компанії. За даними видання, він не зміг визначити, у якому з сендвічів було культивоване м’ясо.

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За словами Валеті, нині компанія може продавати свою курятину в ціновому діапазоні високоякісної органічної курятини. Для порівняння, перший лабораторно вирощений гамбургер, представлений 2013 року, коштував 300 тис. доларів.

Властивості продукту

Upside Foods заявляє, що виробництво культивованого м’яса потребує менше води, землі та енергії, ніж традиційне виробництво м’яса. Компанія також стверджує, що цей спосіб може зменшувати ризики, пов’язані з кишковою паличкою, сальмонелою та антибіотикорезистентністю.

До складу курятини Upside Foods додають ізолят соєвого білка, горохову клітковину та оливкову олію. Компанія заявляє, що ці складники підвищують поживну цінність продукту та не змінюють його смаку. Водночас виробництво понад 1 млн фунтів на рік залишається невеликою часткою ринку: за оцінкою, у 2021 році американці спожили близько 8 млрд курей.

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