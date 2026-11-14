У США дослідження Університету Аризони показало, що корінним американкам і жінкам, яких віднесли до групи Hispanic, рак ендометрію діагностували в істотно молодшому віці, ніж відповідним групам порівняння. Про результати ретроспективного дослідження повідомляє News-Medical.

Різниця у віці діагностування

Науковці проаналізували медичні записи 261 жінки, яким у 2016–2021 роках провели гінекологічні операції в Banner – University Medical Center Phoenix у Фініксі, штат Аризона. Із цієї групи 168 пацієнток мали рак ендометрію — найпоширеніший тип раку матки, що виникає в її внутрішній оболонці.

Середній вік діагностування у корінних американок становив 49,8 року, тоді як у білих пацієнток — 62 роки. У жінок групи Hispanic цей показник дорівнював 53,7 року, а у жінок, які не належали до цієї групи, — 61,6 року.

Авторка дослідження Мелісса Гербст-Краловець зазначила, що результати ставлять під сумнів поширене уявлення про рак ендометрію як захворювання переважно старших жінок у постменопаузі. Вона наголосила, що висновки ретроспективного дослідження потрібно перевірити на більших групах пацієнток.

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Метаболічні та соціальні чинники

Серед корінних американок із дослідження 45% мали діабет, а серед пацієнток групи Hispanic — 21%. За словами Гербст-Краловець, ожиріння та діабет належать до основних чинників розвитку захворювання: жирова тканина може виробляти естроген, а метаболічні порушення здатні створювати умови для аномального росту внутрішньої оболонки матки.

Команда також використала Аризонський індекс соціальної вразливості, який ґрунтується на даних перепису населення. Дослідження виявило, що пацієнтки з раком частіше жили в районах із проблемами житла й транспорту, не мали доступу до автомобіля та проживали в перенаселених помешканнях.

Лабораторія Гербст-Краловець розробляє простий менш інвазивний тест для виявлення раку ендометрію без біопсії тканин. Дослідники прагнуть, щоб такий тест можна було застосовувати у закладах первинної медичної допомоги, зокрема в сільських і недостатньо забезпечених громадах.

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