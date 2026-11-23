У США після загальнонаціональної зупинки авіарейсів та окремого збою в роботі сервісів Microsoft частина американців розкритикувала адміністрацію президента Дональда Трампа. Рейси й застосунки Microsoft уже відновили роботу, однак читачі, які звернулися до The Guardian, висловили занепокоєння надійністю критично важливої цифрової інфраструктури та діями влади.

Зупинка польотів

Федеральне авіаційне управління США минулого тижня призупинило всі польоти в країні. За даними видання, під час встановлення маршрутизатора в Арканзасі, яке передбачало заміну мідних кабелів на оптоволоконні, сталося перевантаження даними в телекомунікаційній інфраструктурі FAA.

Пенсіонерка з Каліфорнії Мона Берр’єр поставила під сумнів наявність у відомства резервних систем. Джеффрі Старк з Орегону звернув увагу на роль підрядника L3Harris і заявив, що уряд США має інвестиції в цю компанію на 1 млрд доларів. The Guardian наводить це твердження як оцінку читача.

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Реакція читачів

Фрилансер із Нью-Йорка Тімоті Полсон назвав зупинку польотів тривожною та розкритикував реакцію адміністрації. На його думку, ситуацію не можна відокремити від масових скорочень у федеральних установах, зокрема FAA, які проводив Департамент ефективності урядування, очолюваний Ілоном Маском.

Ще одна співрозмовниця видання з Макліна у штаті Вірджинія назвала некомпетентними і реакцію влади на перехід до оптоволоконного зв’язку, і дії Microsoft під час збою. Вона також сказала, що за адміністрації Трампа не планує літати.

Страховий фахівець Гарі Хайм, який часто подорожує, заявив, що через ці інциденти почувається менш упевнено щодо захисту персональних даних і стійкості цифрових систем країни. Читачі також закликали до більшої підзвітності та прозорості щодо систем, якими користуються мільйони людей.

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